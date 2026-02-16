Mattia Gori celebra la terza vittoria consecutiva della sua squadra, dopo aver disputato una partita intensa e combattuta. La causa principale di questo successo è stata la determinazione dei giocatori, che non si sono mai arresi nonostante le difficoltà. Gori sottolinea come il primo tempo sia stato particolarmente brillante, con azioni offensive efficaci e un ritmo elevato, anche se un autogol ha complicato il risultato. Il tecnico ha anche elogiato le parate del portiere avversario, che hanno impedito di allungare il doppio vantaggio.

Mattia Gori si gode la terza vittoria di fila. "Abbiamo fatto una grande gara – spiega - un primo tempo eccezionale, non ci siamo fatti abbattere da un gol che ci siamo fatti da soli, prima ci avevamo annullato un gol per fuorigioco e il loro portiere ha fatto grandi parate su Morello, Caprioni, e Camara. Poi nel finale siamo stati premiati con il gol vittoria. Sono contento per Arrondini perché si meritava un gol pesante, fa un lavoro incredibile per la squadra, ci pulisce tutti i palloni, ci fa giocare come a me piace. Questa squadra ha fatto tanti gol alla fine perché ha un cuore pazzesco, perché ho dei ragazzi che non molano mai. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mister Gori. "Disputata una grande gara . Ho gente che non molla mai»

Mirko Taccola, allenatore dello Scandicci, ha commentato la recente vittoria, sottolineando l'impegno e la determinazione della squadra.

La Procura di Trieste ha assolto tutti i portuali coinvolti nelle proteste

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.