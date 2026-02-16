Mister Gori Disputata una grande gara Ho gente che non molla mai
Mattia Gori si gode la terza vittoria di fila. "Abbiamo fatto una grande gara – spiega - un primo tempo eccezionale, non ci siamo fatti abbattere da un gol che ci siamo fatti da soli, prima ci avevamo annullato un gol per fuorigioco e il loro portiere ha fatto grandi parate su Morello, Caprioni, e Camara. Poi nel finale siamo stati premiati con il gol vittoria. Sono contento per Arrondini perché si meritava un gol pesante, fa un lavoro incredibile per la squadra, ci pulisce tutti i palloni, ci fa giocare come a me piace. Questa squadra ha fatto tanti gol alla fine perché ha un cuore pazzesco, perché ho dei ragazzi che non molano mai. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Interviste: parla mister Taccola. "Abbiamo giocato una gara di grande cuore. Credo che il nostro successo sia meritato»
Mirko Taccola, allenatore dello Scandicci, ha commentato la recente vittoria, sottolineando l'impegno e la determinazione della squadra.
