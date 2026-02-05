La Procura di Trieste ha assolto tutti i portuali coinvolti nelle proteste

Inizialmente la Procura di Trieste aveva indagato 16 persone. Alcuni imputati avevano patteggiato, altri erano stati prosciolti con sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste Una grande notizia per i portuali di Trieste coinvolti nelle proteste "no Green pass" e nello sgom. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Proteste "no Green pass", tutti assolti i portuali di Trieste perché "il fatto non sussiste", Puzzer: "La gente come noi non molla mai"

