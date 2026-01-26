Mirko Taccola, allenatore dello Scandicci, ha commentato la recente vittoria, sottolineando l'impegno e la determinazione della squadra. Secondo lui, si è trattato di una partita giocata con grande cuore, e ritiene che il risultato sia il frutto di un impegno meritato da parte dei suoi giocatori. Le sue parole riflettono l'importanza del carattere e della coesione nel raggiungere gli obiettivi sportivi.

Mirko Taccola (nella foto), tecnico dello Scandicci, ha parlato di una " partita di grande cuore ", da parte dei suoi ragazzi. "Doveva essere così, in questo stadio, contro una squadra come il Siena – dice –. Abbiamo preparato la partita con l’idea di spingere subito sull’acceleratore, senza comunque sapere che avversaria ci saremmo trovati davanti, visto quanto accaduto nelle ultime ore. Sono stato un calciatore e so bene che certe cose possono avere degli strascichi, ma possono anche compattare un gruppo e infondere energia, togliendo agli altri qualcosa, psicologicamente". "Credo che alla fine il successo sia meritato – aggiunge il tecnico dei blues –: oltre al gol abbiamo creato anche altre occasioni senza rischiare troppo, se non nel finale, in qualche mischia pericolosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Interviste: parla mister Taccola. "Abbiamo giocato una gara di grande cuore. Credo che il nostro successo sia meritato»

Leggi anche: Femminile, Dompig: “Credo che abbiamo fatto una grande gara di squadra”

Parla mister Taccola. "Partita importante direi affascinante e molto complicata»Il tecnico dello Scandicci, Mirko Taccola, ha descritto la partita di oggi al Franchi come un incontro importante, difficile e affascinante.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Parla mister Taccola. Partita importante, direi affascinante e molto complicata; Interviste: parla mister Taccola. Abbiamo giocato una gara di grande cuore. Credo che il nostro successo sia meritato; Parla mister Taccola Partita importante direi affascinante e molto complicata.

Interviste: parla mister Taccola. Abbiamo giocato una gara di grande cuore. Credo che il nostro successo sia meritato»Mirko Taccola (nella foto), tecnico dello Scandicci, ha parlato di una partita di grande cuore, da parte dei suoi ... sport.quotidiano.net

Thurston Moore parla spesso nelle interviste della sua passione per "Here Come the Warm Jets" e di quanto abbia contato nella sua formazione. E, in effetti, nel 2017, inserisce il disco di Brian Eno, in una lista, stilata per il Guardian, dei cinque album che lo h - facebook.com facebook