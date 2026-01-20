Mirandola 2025 da record per l' attività della polizia locale

Il 2025 si è contraddistinto per un incremento dell’attività della Polizia Locale di Mirandola. Durante l’anno, sono stati consolidati i numeri degli agenti, migliorate le dotazioni e avviata l’unità cinofila cittadina, attualmente in fase di piena operatività. Questi interventi hanno contribuito a rafforzare la presenza e l’efficienza del corpo sul territorio, garantendo un servizio più efficace alla comunità.

