Tutela degli anziani al centro | avviati controlli straordinari della Polizia Locale nelle case famiglia
Nell’ambito delle ordinarie attività di monitoraggio del territorio, la Polizia Locale di Russi ha avviato nei giorni scorsi una serie di controlli presso le case famiglia per anziani presenti sul territorio comunale. L’iniziativa rientra nel più ampio programma di azioni per la legalità, che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Nuovi sistemi digitali nell’accesso ai servizi sanitari e tributari, mozione per la tutela degli anziani - facebook.com Vai su Facebook
Venerdì 21 novembre, alle 17:30, nella sala del Consiglio Comunale verranno presentati i risultati della campagna antitruffa “Non sei Solo”, dedicata alla tutela e alla prevenzione delle truffe contro gli #anziani. shorturl.at/Pi10w Vai su X
Anziani soli d’estate, il centro comunale apre solo 9 ore in tutto agosto: “Unico luogo di aggregazione” - “Le politiche pubbliche non possono prescindere dalle esigenze delle persone più sole” Agosto, anziano non ti ... Si legge su ilgiorno.it
Anziani: come difendersi dai truffatori - L’amministrazione comunale rafforza il proprio impegno per la tutela degli anziani, con un’attenzione particolare al contrasto delle truffe che sempre più spesso colpiscono le persone più fragili. Lo riporta ilrestodelcarlino.it