Minorenne indagato per terrorismo | custodia cautelare a Nisida

Un minore è stato arrestato a Napoli con l’accusa di aver diffuso messaggi jihadisti su internet, collegandosi con persone sospettate di appartenere all’ISIS in Siria. La polizia ha scoperto che il ragazzo aveva creato profili sui social per promuovere ideologie estremiste, e ora si trova in custodia a Nisida mentre proseguono le indagini.

Indagini antiterrorismo a Napoli e Caserta: un minorenne accusato di propaganda jihadista online e contatti virtuali con presunti membri dell'ISIS in Siria. Nelle prime ore della mattinata del 13 febbraio scorso, la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare presso l'Istituto Penale Minorile di Nisida, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Napoli, nei confronti di un minorenne italiano residente in provincia di Caserta. A diffondere la notizia una Comunicazione della Questura di Napoli Il giovane è indagato per il reato previsto dall' articolo 270-bis, comma 2, del codice penale, con l'accusa di aver partecipato, attraverso canali virtuali, a un'associazione con finalità di terrorismo. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare presso l'Istituto Penale Minorile di Nisida nei confronti di un minorenne casertano, indagato per associazione con finalità di terrorismo ai sensi dell'art. 270-bis comma 2 del codice penale.