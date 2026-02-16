Minacce di morte via social l’arbitro Federico La Penna denuncia

Federico La Penna ha deciso di denunciare le minacce di morte ricevute sui social dopo la partita tra Inter e Juventus. Le comunicazioni minacciose sono arrivate pochi minuti dopo il fischio finale e hanno coinvolto anche altri arbitri. La Polizia sta esaminando i messaggi per identificare i responsabili e garantire la sua sicurezza.

Minacce di morte all'arbitro La Penna dopo Inter-Juventus: indagini in corso e appelli alla sicurezza. L'arbitro romano Federico La Penna è stato oggetto di minacce di morte sui social media a seguito della controversa espulsione di Pierre Kalulu durante la partita di Serie A tra Inter e Juventus. La vicenda ha portato alla denuncia alla Polizia Postale e solleva interrogativi sulla sicurezza degli arbitri e sulla crescente aggressività online. La spirale di minacce dopo il fischio finale. Nelle ore successive al termine del match disputato a San Siro, Federico La Penna, che svolge anche la professione di avvocato, ha raccolto prove per sporgere denuncia.