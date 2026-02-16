Minacce di morte a La Penna dopo Inter-Juve | l’arbitro denuncia paura per la famiglia

Da fanpage.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le decisioni prese durante la partita tra Inter e Juventus, l'arbitro La Penna ha ricevuto minacce di morte che lo hanno spinto a rivolgersi alla Polizia postale. La sua famiglia vive ora nel timore di ulteriori intimidazioni, mentre i messaggi sui social sono diventati sempre più pesanti e inquietanti.

Sommerso da insulti e messaggi shock sui social dopo le decisioni contestate a San Siro, l'arbitro La Penna si rivolge alla Polizia postale. Intanto gli 007 federali hanno annotato il caos nel tunnel: attese sanzioni.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

La Penna sotto shock, l’incubo dopo Inter Juve: minacce di morte, l’arbitro denuncia tutti!

Federico La Penna vive momenti difficili dopo il match tra Inter e Juventus, a causa delle minacce di morte ricevute.

Minacce di morte all'arbitro dopo Inter-Juve, la Penna sotto choc

Dopo il derby tra Inter e Juventus, Federico La Penna ha ricevuto minacce di morte, lasciando l’arbitro molto scosso.

