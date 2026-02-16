Minacce di morte a Simonetta Matone | Attenta a chi ti aspetta dietro l’angolo Sdegno e solidarietà del centrodestra
Simonetta Matone, deputata della Lega ed ex magistrato, ha ricevuto una email con minacce di morte, scritte per intimidire. Il messaggio le avverte: “Attenta a chi ti aspetta dietro l’angolo”. La notizia ha suscitato sdegno e solidarietà tra i politici di centrodestra, mentre cresce il timore di un aumento delle intimidazioni contro le figure pubbliche.
Il clima intimidatorio alimentato dagli antagonisti colpisce ora la deputata della Lega ed ex magistrato, Simonetta Matone, ha ricevuto minacce di morte via mail. “Pensi di essere intoccabile quando invece dovresti preoccuparti ad ogni tuo passo e chiederti sempre cosa o chi ti aspetta dietro l’angolo mentre cammini; perché una cosa è sicura: prima o poi ci sarà una bella sorpresa”: è il messaggio esplicito che si legge nella mail inviata all’ex magistrato, che ha già informato la polizia postale. Alla leghista arriva la solidarietà dei colleghi parlamentari. Tra i primi ad intervenire la senatrice Erika Stefani, capogruppo Lega in commissione Giustizia: “Solidarietà alla collega Simonetta Matone per le minacce di morte ricevute via mail. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
