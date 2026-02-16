Minacce alla deputata leghista Simonetta Matone | Chiediti sempre cosa ti aspetta dietro l' angolo

Simonetta Matone, deputata leghista, ha ricevuto una serie di minacce con il messaggio “Chiediti sempre cosa ti aspetta dietro l’angolo”. La donna ha denunciato che il messaggio è arrivato dopo aver partecipato a un dibattito pubblico sulla sicurezza. Nei giorni scorsi, altri politici sono stati coinvolti in situazioni simili, aumentando la tensione tra le forze politiche.

Nell'attuale clima politico italiano, le minacce più o meno gravi verso esponenti della parte avversaria sembrano ormai la norma. L'ultima a finire nel mirino di - per ora - ignoti è stata Simonetta Matone, deputata leghista ed ex magistrato. "Pensi di essere intoccabile quando invece dovresti preoccuparti ad ogni tuo passo e chiederti sempre cosa o chi ti aspetta dietro l'angolo mentre cammini; perché una cosa è sicura: prima o poi ci sarà una bella sorpresa", si legge in una mail che le è stata inviata. Matone ha già informato la polizia postale di quanto avvenuto. L'ex magistrato ha un curriculum di altissimo profilo.