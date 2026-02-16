Simonetta Matone, deputata della Lega e ex magistrato, ha ricevuto una serie di email con minacce di morte. La causa è legata alle sue recenti posizioni politiche e alle dichiarazioni pubbliche. Le lettere minacciose contengono anche dettagli concreti su persone che, secondo l’autrice delle minacce, sarebbero pronte ad agire contro di lei.

La deputata leghista ed ex magistrato Simonetta Matone ha ricevuto minacce di morte via posta elettronica. ''Pensi di essere intoccabile quando invece dovresti preoccuparti ad ogni tuo passo e chiederti sempre cosa o chi ti aspetta dietro l'angolo mentre cammini; perché una cosa è sicura: prima o poi ci sarà una bella sorpresa'', si legge nella mail inviata all'ex magistrato, che ha già informato la polizia postale. Risalire all'identità di una persona da un'email è possibile analizzando l'header (intestazione) per l'IP, usando la ricerca inversa sui social (FacebookLinkedIn) e tramite tool specializzati come Spokeo e Pipl. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lega, minacce di morte alla Matone: "Ecco chi ti aspetta dietro l'angolo"

