Bagarre alla Camera la leghista Matone urla Fascisti all’opposizione durante la commemorazione di Minneapolis Prestipino | Sfiorata la rissa

Alla Camera dei deputati è scoppiata una bagarre durante la commemorazione delle vittime dell’Ice a Minneapolis. La leghista Matone ha urlato “Fascisti” all’opposizione, scatenando un caos che ha portato Prestipino a parlare di una sfiorata rissa. La riunione si è trasformata in un acceso scontro tra i deputati, con urla e mugugni da entrambe le parti.

Bagarre in Aula alla Camera dei deputati durante la commemorazione richiesta Avs per le vittime dell’Ice a Minneapolis, Renée Good e Alex Pretti. A scatenare le proteste tra i banchi di M5s, Pd e Avs è stato l’intervento della deputata della Lega Simonetta Matone, che ha accusato il centrosinistra di strumentalizzare quelle morti: “Non si è mai vista una commemorazione ad horas che sa tanto di provocazione”. Inevitabili le contestazioni dell’opposizione, a stento placate dal vicepresidente di turno, Sergio Costa. Quando è tornata la calma, Matone ha rincarato la dose: “Se questo ricordo dei morti di Minneapolis serve ad attirare la maggioranza in una trappola dialettica, il tentativo è fallito dall’origine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Durante la commemorazione delle vittime di Minneapolis, i toni si sono alzati subito.

La Camera dei Deputati si anima con una bagarre sulla questione della remigrazione.

