Minacce alla deputata leghista Simonetta Matone | Cammina preoccupata

Simonetta Matone, deputata leghista, si sente minacciata perché ha notato persone che la osservano con insistenza mentre cammina per strada. La situazione si è verificata in un quartiere centrale di Milano, dove si è sentita insicura a causa di alcuni sguardi pesanti e comportamenti sospetti.

Nell'attuale clima politico italiano, le minacce più o meno gravi verso esponenti della parte avversaria sembrano ormai la norma. L'ultima a finire nel mirino di - per ora - ignoti è stata Simonetta Matone, deputata leghista ed ex magistrato. "Ogni tua parola è un nonsenso, come quelle che caratterizzavano il ventennio, al quale la tua presenza fa continuamente riferimento. Pensi di essere intoccabile quando invece dovresti preoccuparti ad ogni tuo passo e chiederti sempre cosa o chi ti aspetta dietro l'angolo mentre cammini; perché una cosa è sicura: prima o poi ci sarà una bella sorpresa", si legge in una mail che le è stata inviata.