Minacce a Don Patriciello Meloni e al giornalista Cappellari | rafforzate misure di sicurezza
Don Patriciello, Meloni e il giornalista Cappellari hanno ricevuto minacce e lettere intimidatorie, probabilmente a causa delle loro opinioni pubbliche e delle posizioni politiche. Le autorità hanno deciso di aumentare le misure di sicurezza per proteggere queste figure, dopo che sono state trovate fotografie minacciose nel loro indirizzo. Questa situazione ha portato a un intervento immediato delle forze dell’ordine per garantire la loro incolumità.
Le lettere minatorie, le minacce di morte e le fotografie intimidatorie. Non è la sceneggiatura di un film né un ritorno agli anni più bui della storia italiana. È il 2025 e padre Maurizio Patriciello, la premier Giorgia Meloni e il giornalista vicentino Adriano Cappellari, collaboratore del quindicinale di Asiago “L’Altopiano” sono i destinatari di una frase terribile: “Vi uccideremo e sarà bellissimo“. Tre volti molto diversi tra loro, tre storie lontane, unite però da un elemento preciso: l’essere diventati simboli, ciascuno nel proprio ambito, di una presa di posizione netta contro l’illegalità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Caivano, nuove minacce a don Maurizio Patriciello: rafforzate le misure di sicurezza
Don Maurizio Patriciello ha ricevuto nuove minacce, probabilmente a causa del suo impegno costante contro lo spaccio di droga nel Parco Verde di Caivano.
Caivano, lettere minatorie a don Patriciello con minacce a Meloni e a un giornalista: lo Stato c’è. Il prete coraggio non è più solo
A Caivano, le autorità hanno scoperto lettere minatorie indirizzate a don Patriciello, con minacce rivolte a Giorgia Meloni e a un giornalista locale.
