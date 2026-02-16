Caivano nuove minacce a don Maurizio Patriciello | rafforzate le misure di sicurezza

Don Maurizio Patriciello ha ricevuto nuove minacce, probabilmente a causa del suo impegno costante contro lo spaccio di droga nel Parco Verde di Caivano. La questura ha deciso di aumentare le misure di sicurezza per proteggerlo, dopo che alcune lettere anonime minacciose sono state trovate nella sua chiesa. Un esempio concreto di questa tensione si è verificato ieri, quando sono stati installati nuovi sistemi di videosorveglianza intorno alla sua abitazione.

Una nuova intimidazione ha raggiunto don Maurizio Patriciello, il sacerdote da anni impegnato nella lotta contro lo spaccio e il degrado nel Parco Verde di Caivano. Nei giorni scorsi gli è stata recapitata una lettera anonima contenente pesanti minacce che, stando a quanto trapelato, coinvolgerebbero anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il giornalista Adriano Cappellari de L'Altipiano, autore di diversi articolari dedicati al parroco e già in passato bersaglio di analoghi messaggi intimidatori. La vicenda ha spinto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a convocare un incontro con i vertici delle forze dell'ordine, il procuratore di Napoli Nord Domenico Airona e il sindaco di Caivano Antonio Angelino.