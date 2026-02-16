Canzonissima torna su Rai 1 | Milly Carlucci riporta in tv il varietà dopo 50 anni

Milly Carlucci ha annunciato su Instagram che Canzonissima torna in TV dopo mezzo secolo, portando in prima serata uno dei programmi più amati dagli italiani. La decisione nasce dalla volontà di riproporre un classico della tv degli anni Cinquanta e Sessanta, che ha segnato intere generazioni. La prima puntata sarà trasmessa in prima serata su Rai 1, con ospiti speciali e canzoni d’epoca.

A cinquant'anni dall'ultima edizione, Canzonissima torna su Rai 1. L'annuncio porta la firma di Milly Carlucci, che ha scelto Instagram per ufficializzare il ritorno di uno dei marchi più iconici della televisione pubblica italiana. Un semplice fotogramma con il logo storico del programma e la scritta "Prossimamente su Rai 1" è bastato per riaccendere la memoria collettiva. Lo storico varietà, assente dai palinsesti dal 1975, dovrebbe debuttare nella primavera del 2026, con un'ipotesi di partenza fissata per la fine di marzo. Una finestra strategica, in un momento chiave della stagione televisiva, che punta a intercettare il pubblico generalista ma anche a incuriosire le nuove generazioni.