Rai punta su Canzonissima | Milly Carlucci cerca il cast per sfidare Amici e rivivere un’icona TV

La Rai torna a scommettere su Canzonissima, il celebre show che ha fatto la storia della televisione italiana. Milly Carlucci sta cercando il cast giusto per riportare in onda la trasmissione, puntando a sfidare “Amici” e conquistare di nuovo il pubblico del sabato sera. La conduttrice si mette in moto per rivivere un’icona, con l’obiettivo di creare un evento che richiamerà vecchi e nuovi spettatori.

Canzonissima Rinasce: Milly Carlucci alla Caccia del Cast per la Sfida al Sabato Sera. La Rai punta a rispolverare un format leggendario della televisione italiana: Canzonissima. A riportarlo in vita sarà Milly Carlucci, conduttrice di successo che ha già dimostrato la sua abilità nel gestire grandi eventi come "Ballando con le Stelle". L'annuncio, giunto lo scorso mese dal direttore del Prime Time Rai, Williams Di Liberatore, ha scatenato l'interesse del pubblico e una corsa alla definizione del cast. L'obiettivo è chiaro: contrastare la popolarità del serale di "Amici" condotto da Maria De Filippi, offrendo un'alternativa musicale di qualità.

