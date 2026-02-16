M’illumino di meno luci spente a palazzo Donini La Regione aderisce alla campagna contro il camb

La Regione Umbria ha spento le luci di palazzo Donini a Perugia domenica 16 febbraio 2026, dalle 19:30 alla mezzanotte, per partecipare alla campagna contro il consumo energetico e il riscaldamento globale. L’iniziativa, chiamata “M’illumino di meno”, si svolge ogni anno e invita enti pubblici e cittadini a ridurre l’uso delle luci per sensibilizzare sul tema dell’efficienza energetica. In questa occasione, il palazzo storico si è oscurato, contribuendo a diffondere un messaggio importante sulla tutela dell’ambiente.

Umbria nell'Oscurità per la Scienza: Palazzo Donini si Spegne con "M'illumino di Meno". La Regione Umbria ha spento le luci di palazzo Donini a Perugia domenica 16 febbraio 2026, dalle 19:30 alla mezzanotte, aderendo alla ventiduesima edizione della campagna nazionale "M'illumino di meno". L'iniziativa, quest'anno rinominata "M'illumino di scienza", sottolinea il ruolo cruciale della ricerca scientifica nella lotta al cambiamento climatico e nella promozione di una corretta informazione, un tema sempre più urgente in un contesto di crisi energetica globale. Un Gesto Simbolico con Radici Profonde.