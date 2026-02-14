M' illumino di meno | a Gatteo luci spente e laboratori

Il Comune di Gatteo ha deciso di spegnere le luci e organizzare laboratori per “M’illumino di meno” il 16 febbraio, volendo coinvolgere cittadini e scuole nella riduzione dei consumi energetici. La giornata mira a sensibilizzare su come usare meno l’illuminazione e adottare abitudini più sostenibili, con attività pratiche in centro e nelle strutture scolastiche. Quest’anno, il Comune ha previsto anche iniziative per coinvolgere attivamente le famiglie e gli studenti del territorio.

Il Comune di Gatteo conferma anche per il 2026 la propria adesione a “M’illumino di Meno”, in programma lunedì 16 febbraio, la campagna nazionale di sensibilizzazione al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2 e istituita con la Legge n. 342022 quale Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Nel 2026, giunta alla XXII edizione, M’illumino di Meno dà voce alla scienza, riconoscendo il ruolo fondamentale della ricerca e della conoscenza scientifica nella promozione di comportamenti responsabili e nella diffusione di una cultura della sostenibilità.🔗 Leggi su Cesenatoday.it M’illumino di meno 2026, le luci dei monumenti campani si spengono per illuminare il futuro A Napoli, i monumenti storici come il Castel dell'Ovo e il Duomo si sono spenti alle 19, per partecipare alla XXII edizione di M’illumino di Meno, la campagna che invita a risparmiare energia e a ridurre gli sprechi. "M'illumino di meno", l'Università di Perugia spegne le luci a sostegno dell'ambiente L'Università di Perugia ha spento le luci questa sera per partecipare a Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: M’illumino di meno. M’illumino di scienza - SNPA; M’illumino di meno nel 2026 si illumina… di scienza; M’illumino di meno 2026: la sostenibilità è la sfida del futuro; M’Illumino di Meno, il 16 febbraio si spengono le luci del Torrione. L'ateneo di Sassari partecipa a 'M'illumino di meno. M'illumino di Scienza'Lunedì 16 febbraio l'Università di Sassari celebra la XXII Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili con M'illumino di meno. (ANSA) ... ansa.it M’illumino di Meno 2026 il 16 febbraio: scienza e risparmio energeticoNata il 16 febbraio 2005 in occasione del ventesimo anniversario del Protocollo di Kyoto, la campagna è diventata nel tempo un appuntamento fisso per amministrazioni, scuole, enti e cittadini. Dal ... ecodallecitta.it M’illumino di Meno, con tante iniziative dedicate alla Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili Anche quest’anno il Comune di Ravenna aderisce a “M’illumino di meno”, la campagna nazionale di sensibilizzazione sul risparmio facebook