M' illumino di meno le iniziative dell' università e della città di Padova
L’Università di Padova ha deciso di spegnere le luci di alcuni edifici storici il 16 febbraio, giorno in cui si svolge la campagna
Insieme a centinaia di monumenti ed edifici in tutta Italia, anche l'illuminazione di Palazzo del Bo, il cuore storico dell'Ateneo, e di Palazzo Storione, il centro amministrativo, lunedì 16 febbraio si spegnerà indicativamente intorno alle 17.30. Il focus della nuova edizione, “M’Illumino di Meno. M’Illumino di Scienza”, pone l’attenzione sul ruolo della ricerca scientifica come strumento fondamentale per affrontare le sfide ambientali e sviluppare soluzioni energetiche alternative, più sostenibili e capaci di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili in un'ottica di transizione energetica.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
"M'illumino di meno", l'Università di Perugia spegne le luci a sostegno dell'ambiente
L'Università di Perugia ha spento le luci questa sera per partecipare a
“M’illumino di Meno”: il programma delle iniziative territoriali per la Giornata del risparmio energetico
In vista del 16 febbraio, la Provincia di Ravenna si prepara a partecipare alla Giornata del risparmio energetico.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
M'illumino di meno: spegnere la luce oggi per illuminare il domani. La giornata nazionale dedicata al risparmio energetico trasforma un semplice interruttore in un'occasione di consapevolezza collettiva contro gli sprechi. Un'iniziativa nata dalla radio
La Giornata sul Risparmio energetico con M'illumino di meno. Oggi 16 febbraio è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili nata nel 2022 grazie alla campagna M'illumino di Meno
Tra Stelle e Rifugi, M'Illumino di meno è una serata dedicata al Rifugio Climatico di Mirano e alla rete di associazioni che lo compone. Una serata dedicata alla sostenibilità ambientale e alle piccole buone pratiche che ognuno di noi può e deve mettere in atto