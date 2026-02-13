M' illumino di meno l' Università di Perugia spegne le luci a sostegno dell' ambiente

L'Università di Perugia ha spento le luci questa sera per partecipare a

L'ateneo partecipa lunedì 16 febbraio alla campagna di sensibilizzazione spegnendo simbolicamente l'illuminazione di palazzo Murena L'Università di Perugia aderisce alla campagna "M'illumino di meno" a sostegno del risparmio energetico, della sostenibilità ambientale e della responsabilità collettiva nella gestione delle risorse. Lunedì 16 febbraio, alle ore 18.00, verranno simbolicamente spente le luci di palazzo Murena, sede del rettorato, per un momento simbolico. Contestualmente allo spegnimento delle luci, l'ateneo avvierà una campagna di sensibilizzazione rivolta a personale tecnico-amministrativo, docenti, ricercatrici e ricercatori, studentesse e studenti, con l’obiettivo di promuovere comportamenti virtuosi e consapevoli nell’utilizzo dell’energia negli spazi universitari.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

A Napoli, i monumenti storici come il Castel dell'Ovo e il Duomo si sono spenti alle 19, per partecipare alla XXII edizione di M'illumino di Meno, la campagna che invita a risparmiare energia e a ridurre gli sprechi.

Cesena si spegne: questa mattina l'amministrazione ha spento le luci sulla facciata della Malatestiana per partecipare alla 22esima edizione di 'M'illumino di meno'.

