M’illumino di meno | UniBg spegne le luci per la Giornata del risparmio energetico

L’Università di Bergamo ha spento le luci lunedì 16 febbraio 2026 per partecipare a “M’illumino di meno”, la campagna che invita a ridurre il consumo di energia. L’ateneo ha scelto di spegnere le installazioni illuminate nelle sue facoltà per sensibilizzare studenti e docenti sull'importanza di risparmiare energia ogni giorno.

Bergamo. Lunedì 16 febbraio 2026 si celebra la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, promossa nell'ambito di "M'illumino di Meno", campagna di sensibilizzazione ideata da Rai Radio2 e dal programma Caterpillar. Anche l' Università degli studi di Bergamo sceglie di aderire all'iniziativa, confermando il proprio impegno sui temi della sostenibilità e della responsabilità ambientale. L'Ateneo orobico, partecipando alla campagna giunta quest'anno alla sua XXII edizione, spegnerà completamente l'illuminazione a partire dalle ore 20:30 di lunedì 16 febbraio presso l'edificio di via dei Caniana, il complesso di Sant'Agostino e gli edifici A e B del campus di Dalmine.