Alì spegne le luci per il risparmio energetico | 119 supermercati aderiscono a M’Illumino di Meno

Il gruppo Alì ha deciso di spegnere le luci nei suoi supermercati per risparmiare energia, in risposta alla giornata internazionale dedicata al tema. Questa scelta riguarda 119 punti vendita e centri commerciali Alì, che lunedì 16 febbraio ridurranno l’illuminazione interna del 50% tra le 18 e le 20. È la ventiduesima volta che l’azienda partecipa a questa iniziativa, rafforzando il suo impegno in ambito energetico.

Il Gruppo Alì conferma la partecipazione alla giornata internazionale del risparmio energetico. Lunedì 16 febbraio, per il ventiduesimo anno consecutivo, 119 supermercati Alì e centri Alìper ridurranno del 50% l'illuminazione interna dalle 18 alle 20, aderendo alla campagna M'Illumino di Meno.