Lione morto 23enne militante di estrema destra | era stato aggredito durante un incontro de la France Insoumise

Quentin D., 23 anni, è morto a Lione a causa delle ferite riportate durante un'aggressione avvenuta davanti a Sciences Po. La causa dell’incidente è stata un’aggressione da parte di manifestanti durante una conferenza dell’eurodeputata Rima Hassan, appartenente a La France Insoumise. Il giovane, militante di estrema destra, era intervenuto come parte di un gruppo di sicurezza per proteggere una delegazione di femministe del collettivo “Némésis” che contestava il discorso. La lite si è acceso tra gli attivisti e i contestatori, portando poi all’aggressione che ha causato il suo rico

È morto a Lione dopo alcune ore di coma il militante di estrema destra Quentin D. Il giovane 23enne era stato aggredito a margine di una conferenza dell’eurodeputata franco-palestinese da la France Insoumise Rima Hassan, a Sciences Po: secondo le prime ricostruzioni, faceva parte di una sorta di “servizio d’ordine” intervenuto per scortare un gruppo di manifestanti femministe del collettivo di estrema destra “Némésis” che hanno contestato il comizio. Stanto alle testimonianze, il giovane è stato accerchiato da un gruppo della galassia cosiddetta “antifa”, che proteggeva il comizio della esponente di LFI e picchiato violentemente con pugni e calci alla testa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lione, morto 23enne militante di estrema destra: era stato aggredito durante un incontro de la France Insoumise Lione, aggredito un militante di estrema destra. Accuse alla France Insoumise Un militante di estrema destra è stato aggredito giovedì sera a Lione, perché si avvicinava a un gruppo di protesta. Francia, morto lo studente di estrema destra aggredito a Lione a un comizio di La France Insoumise A Lione, uno studente di estrema destra è morto dopo un'aggressione avvenuta durante un comizio di La France Insoumise. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Morto lo studente nazionalista aggredito a Lione. Macron chiede 'calma, moderazione e rispetto'; Comunicazione Italiana; Lione è morto il 23enne pestato dagli antifascisti. Lione, morto il militante di estrema destra aggredito. Macron: Delitto atroceAttacco a margine di una conferenza del partito di estrema sinistra di La France Insoumise ... adnkronos.com Morto Quentin, ragazzo di 23 anni aggredito a Lione: era un militante di estrema destra. Messaggio di MacronLa morte del giovane Quentin a Lione fomenta lo scontro politico: l'estrema destra francese invoca il pugno di ferro contro gli antagonisti di sinistra ... virgilio.it Se una parte della classe politica ha accolto positivamente la decisione, dopo oltre un anno di pressione, la sinistra radicale della France insoumise ha criticato il ministro per una politica estera basata su una "fake news" facebook