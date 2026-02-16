Zucchi, coinvolto in un procedimento giudiziario, afferma di essere sereno perché è convinto che il processo chiarirà che ha agito con fermezza nei confronti di Beic. Durante un'udienza a Milano, ha spiegato di aver seguito tutte le regole senza compromessi, e si aspetta che i giudici riconoscano la correttezza delle sue azioni.

Milano, 16 feb. (Adnkronos) - "Sono molto tranquillo, credo che nel dibattimento si dimostrerà che abbiamo agito con rigore". Lo afferma l'architetto Cino Paolo Zucchi dopo che il gup di Milano Fabrizi Filice ha deciso il processo per lui e altri cinque imputati accusati di turbativa d'asta e false dichiarazioni sul conflitto d'interessi per il caso del concorso internazionale per la realizzazione della nuova Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) a Milano. "Io speravo che i documenti potessero già dissipare i dubbi", ma ora bisognerà attendere il processo con la prima udienza fissata per il prossimo 17 aprile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano: Zucchi, 'processo dimostrerà che ho agito con rigore su Beic'

L'architetto Stefano Boeri e l'urbanista Stefano Zucchi sono sotto processo a Milano a causa del progetto Beic, un intervento che ha suscitato molte polemiche.

Stefano Boeri e Cino Zucchi, noti architetti e docenti milanesi, sono finiti sotto processo perché sono accusati di aver manipolato una gara d’appalto e di aver fornito informazioni false riguardo a un possibile conflitto di interessi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.