Milano | Zucchi ' processo dimostrerà che ho agito con rigore su Beic'

Zucchi, coinvolto in un procedimento giudiziario, afferma di essere sereno perché è convinto che il processo chiarirà che ha agito con fermezza nei confronti di Beic. Durante un'udienza a Milano, ha spiegato di aver seguito tutte le regole senza compromessi, e si aspetta che i giudici riconoscano la correttezza delle sue azioni.
Milano, 16 feb. (Adnkronos) - "Sono molto tranquillo, credo che nel dibattimento si dimostrerà che abbiamo agito con rigore". Lo afferma l'architetto Cino Paolo Zucchi dopo che il gup di Milano Fabrizi Filice ha deciso il processo per lui e altri cinque imputati accusati di turbativa d'asta e false dichiarazioni sul conflitto d'interessi per il caso del concorso internazionale per la realizzazione della nuova Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) a Milano. "Io speravo che i documenti potessero già dissipare i dubbi", ma ora bisognerà attendere il processo con la prima udienza fissata per il prossimo 17 aprile. 🔗 Leggi su Iltempo.it
