Milano | architetti Boeri e Zucchi a processo per Beic 2

L'architetto Stefano Boeri e l'urbanista Stefano Zucchi sono sotto processo a Milano a causa del progetto Beic, un intervento che ha suscitato molte polemiche. Il procedimento penale, che partirà ad aprile, coinvolge anche altri professionisti, tra cui Pier Paolo Tamburelli e Angelo Raffaele Lunati, che all’epoca lavoravano nello stesso dipartimento universitario. Tra i presenti anche Andrea Caputo, allievo di Boeri, che si è classificato terzo nel concorso internazionale del 2022 per l’area di Porta Vittoria.

(Adnkronos) - Oltre ai due archistar, il processo che inizierà ad aprile vede imputato l'architetto Pier Paolo Tamburelli, Angelo Raffaele Lunati e Giancarlo Floridi che lavoravano all'epoca dei fatti nello stesso dipartimento universitario con Boeri e Zucchi, e Andrea Caputo che di Boeri è stato allievo e collaboratore e che alla fine arriverà terzo nella graduatoria del concorso internazionale del 2022 sull'opera che sorge nella zona centrale di Porta Vittoria. Nella chiusura indagine firmata dai pubblici ministeri Giancarla Serafini, Paolo Filippini e Mauro Clerici, si sottolinea come Boeri e Zucchi abbiano "concordato" di non escludere i progetti reciprocamente favoriti, come Boeri sia stato contattato in più occasioni da Tamburelli con l'intenzione di influire sulla gara internazionale e come Zucchi abbia omesso di dichiarare, dopo la propria nomina a commissario, la presenza di un conflitto di interessi con Floridi e Lunati (Onsitestudio), "nonostante fosse consapevole della loro partecipazione al concorso, come dallo stesso ammesso in sede di interrogatorio preventivo davanti al giudice per le indagini preliminari".

Stefano Boeri e Cino Zucchi, noti architetti e docenti milanesi, sono finiti sotto processo perché sono accusati di aver manipolato una gara d’appalto e di aver fornito informazioni false riguardo a un possibile conflitto di interessi.

In occasione dell’udienza predibattimentale relativa alla Beic, né il Comune di Milano né la Fondazione Beic si sono costituiti parti civili contro gli indagati, tra cui gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi.

