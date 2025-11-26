Poeta parte bene | Shields e Brooks volano Milano vince fuori col Maccabi in Eurolega
Sul neutro di Belgrado finisce 102-88: il tecnico può così festeggiare il suo primo vero successo da head coach dopo le dimissioni di lunedì di Messina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
In ricordo di Giovanni Verde, poeta, scrittore, giornalista, scultore foriano - Sesta parte. Per visualizzare il filmato cliccare su https://www.facebook.com/share/v/1D8Tzbr5pU/ o su https://www.ischiareporter.it/?p=66876 - facebook.com Vai su Facebook
Poeta parte bene: Shields e Booker trascinano l'Olimpia alla vittoria sul Maccabi - Comincia con un successo nel 13º round di Eurolega l’avventura di Peppe Poeta come nuovo head coach dell’Olimpia Milano. msn.com scrive