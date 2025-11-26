Poeta parte bene | Shields e Brooks volano Milano vince fuori col Maccabi in Eurolega

Sul neutro di Belgrado finisce 102-88: il tecnico può così festeggiare il suo primo vero successo da head coach dopo le dimissioni di lunedì di Messina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Poeta parte bene: Shields e Brooks volano, Milano vince fuori col Maccabi in Eurolega

