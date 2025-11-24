Olimpia Milano coach Messina si dimette | Poeta nuovo allenatore

(Adnkronos) – Terremoto all'Olimpia Milano: il coach Ettore Messina si è dimesso e la squadra è stata affidata a Peppe Poeta. A dare l'annuncio ufficiale il club meneghino con una nota sul proprio sito web. Messina lascia dopo la sconfitta sul campo di Trieste, con l'Olimpia ottava in classifica a 10 punti, a -6 dalla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

BREAKING: Ettore Messina officially STEPS DOWN as Olimpia Milano head coach Vai su X

All’indomani della sconfitta dell’Olimpia Milano a Trieste, in un match spettacolare che ha lasciato scie di elettricità nell’aria, arriva un vero scossone nel basket italiano: Ettore Messina, come anticipato da La Gazzetta dello Sport, ha rassegnato le dimissioni d - facebook.com Vai su Facebook

Olimpia Milano, il coach Ettore Messina si dimette - L'allenatore ha rassegnato le dimissioni da allenatore (ruolo che ricopriva dal 2019) e da President of Basketball Operations del club biancorosso ... Da rainews.it

Chi è Peppe Poeta, il nuovo allenatore dell’Olimpia Milano e successore di Ettore Messina - La storia di Peppe Poeta inizia in una piccola città del Sud, Battipaglia, paese di cinquantamila abitanti dove negli anni Novanta la pallacanestro era più che uno sport, era uno dei pochi modi per ... Lo riporta sportal.it

Olimpia Milano: Ettore Messina si è dimesso, squadra a Poeta - Grossa novità in casa Olimpia Milano: Ettore Messina si è dimesso dal ruolo di capo allenatore (era in panchina dal 2019) dopo un inizio complicato di stagione e dopo le tre sconfitte consecutive dell ... Secondo sport.sky.it