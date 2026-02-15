L’ex ballerina di Milano ha di nuovo ferito con un coltello il suo convivente, questa volta durante una lite scoppiata nel loro appartamento. Quell’episodio richiama il drammatico fatto di undici anni fa, quando uccise il suo compagno con una coltellata, un episodio che ancora oggi si ricorda per la sua violenza. La scena di questa sera si svolge nella stessa zona, e il convivente è stato soccorso dai paramedici con una ferita al braccio.

Milano, 15 febbraio 2026 – Sembra l’esatta replica del copione andato in scena la sera del 4 aprile 2015 in un’abitazione di via Ripamonti. La protagonista è la stessa, l’ex ballerina lituana Oksana Murasova, che undici anni uccise con un fendente al cuore il trentaduenne ucraino Ruslan Bilous, dopo l’ennesima aggressione subìta dal convivente violento. Stavolta, per fortuna, il finale è stato diverso: l’uomo che lei ha ferito al fianco sinistro con una coltellata è sempre rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non è in pericolo di vita; Massimiliano D.I., cinquantaduenne originario della provincia di Foggia, è stato trasportato in codice giallo al Niguarda per suturare lo squarcio aperto dalla lama da cucina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Undici anni fa uccise il compagno con una coltellata, l’ex ballerina si ripete: ferito il convivente con un fendente

La Procura di Monza ha richiesto una condanna di 14 anni di reclusione per Stella Boggio, accusata di aver ucciso il suo compagno, Marco Magagna, il 7 gennaio 2025.

Stella-Boggio condannata a 21 anni di carcere per aver ucciso con una coltellata il suo compagno.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.