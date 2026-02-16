imprenditore brasiliano compra un palazzo storico di milano per 52 milioni

L'imprenditore brasiliano José Auriemo Neto, di 49 anni, ha acquistato il Palazzo Taverna Medici del Vascello a Milano per 52 milioni di euro. La sua decisione di comprare l'edificio, situato vicino al Duomo, mira a trasformarlo in un centro multifunzionale. Il palazzo è un esempio di architettura storica e sarà rinnovato per ospitare spazi commerciali e residenziali.

AGI - L'imprenditore brasiliano José Auriemo Neto, 49 anni, ha acquistato Palazzo Taverna Medici del Vascello, uno storico edificio nel cuore di Milano. Lo riporta il Corriere della Sera. L'immobile, situato in via Bigli, tra via Montenapoleone e via Manzoni, è stato comprato dalla marchesa Rossella Manzone per 52,5 milioni di euro, oltre 22 mila euro al metro quadrato. Nel 1848, durante le Cinque Giornate di Milano, al suo interno trovarono sede il Comitato di Guerra degli insorti e poi il Governo Provvisorio di Milano. Visto il settore della JHSF Capital di Neto, il destino più probabile dello storico palazzo sarà quello di diventare un hotel di lusso. 🔗 Leggi su Agi.it

Adriano Galliani lascia la sua casa nel cuore di Milano dopo che un imprenditore brasiliano ha acquisito l’edificio per trasformarlo in un hotel di lusso.

