Milano Palazzo Taverna venduto a brasiliano José Auriemo Neto per €52,5mln inquilini fuori entro giugno 2026 tra loro Adriano Galliani

Il palazzo Taverna a Milano è stato venduto a José Auriemo Neto, un imprenditore brasiliano, per 52,5 milioni di euro. La vendita è stata motivata dalla necessità di liberare gli inquilini, tra cui il noto ex dirigente sportivo Adriano Galliani, entro giugno 2026. Il palazzo, che si trova tra via Bigli e piazza Cinque Giornate, rappresenta un pezzo importante della storia locale e italiana. Ora, il nuovo proprietario si prepara a gestire l’immobile, che ha attraversato secoli di vicende e trasformazioni.

Situato tra via Bigli e piazza Cinque Giornate, il palazzo testimonia secoli di storia meneghina e italiana. Le sue origini risalgono al XVI secolo.