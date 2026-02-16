Un uomo di 52 anni è morto dopo essere stato investito da una mini-auto mentre attraversava via Caduti di Marcinelle a Milano, poco dopo mezzogiorno di lunedì. La vettura ha colpito lo scooter su cui viaggiava, provocando l’incidente fatale. Sul luogo sono arrivati i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Un uomo di 52 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 12 di lunedì in via Caduti di Marcinelle a Milano, all’altezza del civico 6. L’uomo era in sella a uno scooter quando è avvenuto l’impatto con una mini-auto guidata da un giovane di 18 anni. Secondo quanto accertato dagli agenti della Polizia Locale di Milano, lo scooter, proveniente da via Pitteri, stava percorrendo via Caduti di Marcinelle in direzione via Paiardi. Giunto al civico 5, con la parte anteriore ha urtato la parte anteriore angolare destra della mini auto, mentre svoltava a sinistra. Soccorso, il 52enne è stato trasportato in gravissime condizioni al Niguarda dove è deceduto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, mini-auto contro scooter: muore 52enne

