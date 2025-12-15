Rimini | scooter contro auto muore una 18 enne

Una ragazza di 18 anni ha perso la vita questa mattina a Sant'Ermete, nel Riminese, in seguito a un incidente tra scooter e auto. L'incidente si è verificato attorno alle 7 e ha avuto conseguenze drammatiche.

Una ragazzina appena maggiorenne e' morta questa mattina in un incidente stradale che si e' verificato nel Riminese, a Sant'Ermete, attorno alle 7.45 lungo la strada provinciale 258. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era in sella al suo scooter assieme a una coetanea quando, per cause da chiarire, il mezzo e' finito contro una Dacia Sandero guidata da una donna. La passeggera del motociclo e' stata ricoverata in condizioni disperate al Bufalini di Cesena mentre per la conducente non c'e' stato nulla da fare. La dinamica di quanto accaduto e' in via di ricostruzione da parte della polizia Stradale, non si esclude che lo scooter possa aver compiuto un sorpasso azzardato. Iltempo.it

