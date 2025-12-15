Scooter contro un’auto muore un 16enne mentre va a scuola

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina a Pozzuoli, in provincia di Napoli, coinvolgendo uno scooter e un'auto. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita, mentre un coetaneo di 17 è rimasto gravemente ferito. La dinamica dell'incidente e le indagini sono in corso per accertare le cause.

Un giovane di 16 anni è morto e il suo amico di 17 è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi questa mattina a Pozzuoli, in provincia di Napoli. I due si stavano recando a scuola, ad Arco Felice, in scooter quando si sono scontrati, per cause ancora da accertare, con un'auto. Il 16enne, di Marano, è morto sul colpo mentre il compagno, di Bacoli, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Sul posto dell'incidente, in via Fasano, si è recata la Polizia Municipale per avviare le indagini. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati.

