Le opportunità per una pittrice nel seicento napoletano Diana De Rosa Annella di Massimo tra passione per l’arte mistero oblio | convegno a Napoli

Si svolge a Napoli un convegno dedicato a Diana De Rosa, detta Annella di Massimo, pittrice del Seicento napoletano. L’evento, promosso dall’Ordine degli Architetti con il patrocinio del Comune, mette in luce le sfide e le opportunità che una donna artista affrontava in quel periodo. Durante l’incontro si parlerà della sua passione per l’arte e dei misteri che ancora avvolgono la sua figura.

L’11 febbraio nella Giornata Internazionale istituita dall'ONU nel 2015 per promuovere l'uguaglianza di genere e incoraggiare la partecipazione femminile nei campi STEAM (Scienza, Tecnologia, Arte, Ingegneria e Matematica), la Commissione Pari Opportunità dell’Ordine degli Architetti PPC di Napoli e prov., proporrà ai presenti nella Sala della Loggia del Maschio Angioino, la storia di Diana De Rosa (Napoli 1602-1643) nota come Dianella o Annella di Massimo, una pittrice napoletana che produsse opere di pregio nel periodo del Barocco napoletano.Allieva del pittore Massimo Stanzione, fu vittima di sospetto femminicidio e delle sue opere restano poche tele tra cui due nella Chiesa della Pietà dei Turchini.🔗 Leggi su Napolitoday.it

