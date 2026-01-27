In questo libro, Dino Ruta analizza come i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 possano contribuire alla crescita sociale, economica e culturale, andando oltre la semplice manifestazione sportiva. Un approfondimento che evidenzia il valore duraturo di un evento di portata internazionale, offrendo una prospettiva equilibrata e informativa sul suo impatto sulla regione.

Nel nuovo libro “Colori olimpici”, Dino Ruta spiega come Milano Cortina 2026 possa generare valore sociale, economico e culturale oltre lo sport. MILANO – Con “Colori olimpici – Lo sport e i Giochi come scintilla di benessere e sviluppo” (Egea, 2025), Dino Ruta propone una riflessione ampia e attuale sul ruolo dello sport come motore di innovazione, coesione e crescita collettiva. L’arrivo dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 diventa il punto di partenza per un viaggio che attraversa territori, storie e visioni, interrogandosi su quale eredità concreta possa lasciare un evento globale al Paese che lo ospita. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Colori olimpici”, il libro che racconta la legacy di Milano Cortina 2026

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

A un mese dalla Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, Warner Bros.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: L’Università Bocconi studia e promuove gli Impatti e la Legacy dello sport con Milano Cortina 2026; La Cina spiegata all’occidente.

Milano Cortina: libro racconta il valore dei Giochi olimpiciI Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali non sono soltanto uno dei principali appuntamenti sportivi internazionali, ma rappresentano un fattore abilitante strategico - come una scintilla - per il ... ansa.it

Milano-Cortina, “Fiamma Olimpica unisce storie e territori” #olimpiadiinvernali x.com

La Fondazione Milano-Cortina coinvolge l'ex pattinatrice come tedofora nonostante il regolamento vieti chi ha avuto condanne - facebook.com facebook