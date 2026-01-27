Colori olimpici il libro che racconta la legacy di Milano Cortina 2026
In questo libro, Dino Ruta analizza come i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 possano contribuire alla crescita sociale, economica e culturale, andando oltre la semplice manifestazione sportiva. Un approfondimento che evidenzia il valore duraturo di un evento di portata internazionale, offrendo una prospettiva equilibrata e informativa sul suo impatto sulla regione.
Nel nuovo libro “Colori olimpici”, Dino Ruta spiega come Milano Cortina 2026 possa generare valore sociale, economico e culturale oltre lo sport. MILANO – Con “Colori olimpici – Lo sport e i Giochi come scintilla di benessere e sviluppo” (Egea, 2025), Dino Ruta propone una riflessione ampia e attuale sul ruolo dello sport come motore di innovazione, coesione e crescita collettiva. L’arrivo dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 diventa il punto di partenza per un viaggio che attraversa territori, storie e visioni, interrogandosi su quale eredità concreta possa lasciare un evento globale al Paese che lo ospita. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
