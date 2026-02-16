Milano-Cortina Lyndsey Vonn dimessa dall’ospedale ritorna negli Usa

Lyndsey Vonn ha lasciato l’ospedale di Treviso e ora si trova negli Stati Uniti dopo aver subito quattro operazioni alla gamba sinistra. La campionessa di sci è stata trasportata in aereo, cercando di riprendersi da un infortunio grave.

Roma, 16 feb. (askanews) – Lyndsey Vonn è stata dimessa dall’Ospedale di Treviso e ha fatto ritorno in aereo negli Stati Uniti, dopo essere stata sottoposta a quattro interventi chirurgici alla gamba sinistra. La campionessa 41enne lo aveva preannunciato sui propri canali social dopo l’ultima operazione. Ieri mattina Vonn è uscita dall’ospedale Ca’ Foncello alle ore 9.30 ed è stata trasportata in ambulanza all’aeroporto Marco Polo di Venezia, da cui è partito l’aereo che l’ha riportata a casa. Ha lasciato in dono al reparto di Pediatria i peluches che le erano stati donati, e i fiori sono rimasti nella stanza che l’aveva ospitata.🔗 Leggi su Ildenaro.it

