Milano-Cortina Lyndsey Vonn dimessa dall’ospedale ritorna negli Usa
Lyndsey Vonn ha lasciato l’ospedale di Treviso e ora si trova negli Stati Uniti dopo aver subito quattro operazioni alla gamba sinistra. La campionessa di sci è stata trasportata in aereo, cercando di riprendersi da un infortunio grave.
Roma, 16 feb. (askanews) – Lyndsey Vonn è stata dimessa dall’Ospedale di Treviso e ha fatto ritorno in aereo negli Stati Uniti, dopo essere stata sottoposta a quattro interventi chirurgici alla gamba sinistra. La campionessa 41enne lo aveva preannunciato sui propri canali social dopo l’ultima operazione. Ieri mattina Vonn è uscita dall’ospedale Ca’ Foncello alle ore 9.30 ed è stata trasportata in ambulanza all’aeroporto Marco Polo di Venezia, da cui è partito l’aereo che l’ha riportata a casa. Ha lasciato in dono al reparto di Pediatria i peluches che le erano stati donati, e i fiori sono rimasti nella stanza che l’aveva ospitata.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Lindsey Vonn dimessa dall’ospedale: “Scierò sempre col rischio di farmi male. Tornerò in cima a una montagna”
Lindsey Vonn è uscita dall’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove era stata ricoverata domenica 8 febbraio dopo una caduta durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Olimpiadi 2026, Lindsey Vonn lascia l’ospedale e torna negli Usa
Lindsey Vonn ha lasciato l’ospedale di Treviso dopo aver subito quattro interventi chirurgici a causa della brutta caduta durante la discesa libera alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
