Lindsey Vonn dimessa dall’ospedale | Scierò sempre col rischio di farmi male Tornerò in cima a una montagna

Lindsey Vonn è uscita dall’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove era stata ricoverata domenica 8 febbraio dopo una caduta durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La campionessa americana ha ammesso di essere disposta a rischiare di nuovo per sciare e ha promesso che tornerà a conquistare le vette delle montagne. La caduta l’ha sorpresa all’inizio della gara, lasciandola con una serie di dolori e la necessità di cure mediche.
Lindsey Vonn è stata dimessa dall’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove era stata ricoverata domenica 8 febbraio dopo la brutta caduta avvenuta nelle battute iniziali della discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La fuoriclasse statunitense, che nel corso della settimana si è sottoposta a ben quattro interventi chirurgici alla gamba sinistra, ha potuto lasciare il nosocomio veneto e ora tornerà negli USA, dove nel prossimo futuro potrebbe sostenere un’ulteriore operazione. La 41enne ha scritto sul suo profilo Instagram che fornirà ulteriormente aggiornamenti e informazioni sul suo infortunio una volta rientrata negli States. 🔗 Leggi su Oasport.it
Vonn dimessa: "Non siate tristi, tornerò. E scierò sempre rischiando ma dando tutta me stessa"
Lindsey Vonn si è dimessa dal centro di riabilitazione a Treviso, dove si trovava dopo aver subito interventi chirurgici, e torna in Colorado.
Lindsey Vonn: “Seduta nel mio letto rifletto e penso. Non ho rimpianti, tornerò in cima alla montagna”
Lindsey Vonn ha condiviso i suoi pensieri sui social dopo aver subito la quarta operazione a Treviso, dicendo che presto tornerà negli Stati Uniti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Lindsey Vonn dimessa dall'ospedale dopo operazioni e infortunio alle OlimpiadiLindsey Vonn era caduta durante la discesa femminile di Cortina di domenica 8 febbraio. L’americana era tra le favorite nonostante il crociato rotto durante la discesa di Crans-Montana di inizio febbr ... sport.sky.it
Lindsey Vonn dimessa dall'ospedale: «Non siate tristi, tornerò»Lindsey Vonn dimessa dall'ospedale: «Non siate tristi, tornerò» La campionessa americana ha lasciato Treviso ed è tornata a casa dopo l'infortunio. laregione.ch
