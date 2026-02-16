Lindsey Vonn dimessa dall’ospedale | Scierò sempre col rischio di farmi male Tornerò in cima a una montagna

Lindsey Vonn è uscita dall’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove era stata ricoverata domenica 8 febbraio dopo una caduta durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La campionessa americana ha ammesso di essere disposta a rischiare di nuovo per sciare e ha promesso che tornerà a conquistare le vette delle montagne. La caduta l’ha sorpresa all’inizio della gara, lasciandola con una serie di dolori e la necessità di cure mediche.

Lindsey Vonn è stata dimessa dall’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove era stata ricoverata domenica 8 febbraio dopo la brutta caduta avvenuta nelle battute iniziali della discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La fuoriclasse statunitense, che nel corso della settimana si è sottoposta a ben quattro interventi chirurgici alla gamba sinistra, ha potuto lasciare il nosocomio veneto e ora tornerà negli USA, dove nel prossimo futuro potrebbe sostenere un’ulteriore operazione. La 41enne ha scritto sul suo profilo Instagram che fornirà ulteriormente aggiornamenti e informazioni sul suo infortunio una volta rientrata negli States. 🔗 Leggi su Oasport.it

