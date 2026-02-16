Milano Cortina le gare di oggi | orari e dove vedere gli azzurri
Oggi a Bormio si svolge la gara di slalom maschile, un evento che richiama molti spettatori. La competizione inizia alle 10:00 e si può seguire in diretta su Raisport. Nel pomeriggio, gli atleti italiani preparano le proprie esibizioni per la gara di freestyle a Cortina, con Flora Tabanelli Decimo pronta a scendere in pista alle 18:30.
giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, lunedì 16 febbraio, l'Italia va a caccia di nuove medaglie ai Giochi, dopo il record di podi in una singola edizione della rassegna a cinque cerchi battuto nella giornata di ieri. Per gli azzurri, speranze di medaglia sullo sci alpino, nello slalom, e nello short track, ma grande attenzione anche alla finale del big air in serata, con la stella Flora Tabanelli.
