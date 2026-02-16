Milano Cortina | gli Azzurri in gara il programma di martedì 17 febbraio
Il 17 febbraio, gli atleti italiani partecipano alle gare di pattinaggio velocità ai Giochi di Milano Cortina. La giornata si concentra sull’inseguimento a squadre maschile, con gli Azzurri pronti a mettersi in gioco sulle piste. In questa occasione, le squadre si sfideranno per migliorare i loro tempi e tentare di raggiungere il podio.
È la giornata dell' inseguimento a squadre del pattinaggio velocità al maschile ai XXV Giochi olimpici di Milano Cortina. Gli azzurri sfideranno in semifinale l' Olanda. Nell'altra semifinale Stati Uniti-Cina. A Torino 2006 nella stessa gara l' Italia aveva conquistato la medaglia d'oro. Grande attesa per la staffetta maschile del biathlon. Ultima spiaggia per l'Italia dell' hockey maschile: una sconfitta contro la Svizzera significherebbe Giochi conclusi. Programma mattutino e sfide cruciali. Ecco il programma di domani martedì 17 febbraio: Ore 10.00: combinata nordica, Gundersen trampolino grande ( Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin - a Predazzo); Ore 12.
Milano Cortina: gli azzurri in gara. Il programma di sabato 14 febbraio
Il 14 febbraio, Milano e Cortina si preparano a vivere una giornata intensa di competizioni olimpiche, perché gli atleti italiani scenderanno in pista in diverse discipline.
Milano Cortina: gli Azzurri in gara, il programma di domenica 15 febbraio
Gli atleti italiani scendono in pista domenica 15 febbraio ai XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, dopo aver affrontato una prima giornata intensa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
