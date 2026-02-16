Milano Cortina | gli Azzurri in gara il programma di martedì 17 febbraio

Il 17 febbraio, gli atleti italiani partecipano alle gare di pattinaggio velocità ai Giochi di Milano Cortina. La giornata si concentra sull’inseguimento a squadre maschile, con gli Azzurri pronti a mettersi in gioco sulle piste. In questa occasione, le squadre si sfideranno per migliorare i loro tempi e tentare di raggiungere il podio.

AGI - È la giornata dell' inseguimento a squadre del pattinaggio velocità al maschile ai XXV Giochi olimpici di Milano Cortina. Gli azzurri sfideranno in semifinale l' Olanda. Nell'altra semifinale Stati Uniti-Cina. A Torino 2006 nella stessa gara l' Italia aveva conquistato la medaglia d'oro. Grande attesa per la staffetta maschile del biathlon. Ultima spiaggia per l'Italia dell' hockey maschile: una sconfitta contro la Svizzera significherebbe Giochi conclusi. Programma mattutino e sfide cruciali. Ecco il programma di domani martedì 17 febbraio: Ore 10.00: combinata nordica, Gundersen trampolino grande ( Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin - a Predazzo); Ore 12. 🔗 Leggi su Agi.it

