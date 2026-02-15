Milano-Cortina 2026 gli atleti tedeschi su OnlyFans e calendari hot per finanziare la partecipazione

La bobbista tedesca Lisa Buckwitz ha deciso di usare OnlyFans per raccogliere fondi necessari alla sua partecipazione ai Giochi di Milano-Cortina 2026. La campionessa del mondo ha pubblicato foto e video in costume da bagno, attirando l’attenzione di molti fan e sostenitori. Alcuni atleti di disciplina invernale, come i pattinatori coinvolti nel progetto

Sponsor tradizionali e fondi pubblici non bastano. Allenamenti, voli intercontinentali, materiali tecnici, staff olimpico possono costare quanto un appartamento. Per questo molti atleti tedeschi hanno adottato strategie di finanziamento non convenzionali in vista di Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 come sbarcare su OnlyFans., Tra i casi più discussi c'è quello di Lisa Buckwitz, campionessa del mondo di bob nel 2024. L'atleta ha aperto un profilo su OnlyFans per sostenere economicamente il suo team. "Non mi mostrerò mai completamente nuda, ma è un'pportunità per finanziare il mio sport" aveva chiarito alla vigilia dei Giochi.