Milano-Cortina 2026 atleti tedeschi su OnlyFans | Gli sponsor tradizionali non bastano

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, alcuni atleti tedeschi adottano strategie di finanziamento alternative a causa delle limitate risorse provenienti da sponsor tradizionali e fondi pubblici. Questa scelta riflette le sfide economiche del settore sportivo di alto livello, spingendo gli atleti a cercare nuovi canali per sostenere le proprie attività.

Molti atleti tedeschi in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ricorrono a strategie di finanziamento non convenzionali, perché sponsor tradizionali e fondi pubblici spesso non bastano a coprire le spese del sport ad alto livello. La bobbista Lisa Buckwitz, campionessa del mondo 2024, utilizza la piattaforma OnlyFans per sostenere il suo team. “Non mi mostrerò mai completamente nuda, ma è un’opportunità per finanziare il mio sport”, ha spiegato. Solo con sponsor tradizionali, secondo la sportiva, non avrebbe potuto permettersi la stagione e prepararsi alle Olimpiadi. Una stagione di bob, tra campi di allenamento, voli, materiali e premi per le compagne di squadra, costa circa 50. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

