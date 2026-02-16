Milano Cortina 2026 | Premi record per gli azzurri quasi 5 milioni dopo le prime medaglie

Gli atleti italiani hanno ricevuto quasi 5 milioni di euro in premi dopo aver conquistato le prime medaglie a Milano Cortina 2026, un risultato che ha portato un aumento significativo delle ricompense. La cifra, distribuita tra vari sport, riflette l’entusiasmo e il sostegno crescente verso gli sport invernali nel nostro Paese. Tra le medaglie vinte, spiccano quelle di sci alpino e snowboard, che hanno attirato l’attenzione degli sponsor e degli appassionati.

Olimpiadi Milano Cortina: Quasi 5 Milioni di Euro in Premi per gli Atleti Azzurri. Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 stanno generando un'ondata di riconoscimenti economici per gli atleti italiani. A oggi, 16 febbraio 2026, i premi totali per le 22 medaglie conquistate ammontano a quasi 5 milioni di euro lordi, grazie al sistema di bonus previsto dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI). La competizione, che si svolge tra Milano e Cortina d'Ampezzo, premia non solo l'impegno individuale, ma anche il valore del lavoro di squadra. Il Sistema di Incentivazione del CONI: Oro, Argento e Bronzo.