Olimpiadi invernali Milano Cortina quasi 5 milioni di euro di premi per le medaglie azzurre

Il Comitato olimpico italiano ha previsto quasi 5 milioni di euro di premi per le medaglie vinte a Milano-Cortina 2026. Le medaglie azzurre sono state 22, tra cui 8 ori, 4 argenti e 10 bronzi, e ciascuna ha portato premi in denaro ai nostri atleti. In totale, sono stati assegnati 48 premi individuali, secondo il sistema di incentivi del Coni.

Le medaglie conquistate dall'Italia ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 sono 22, 8 ori, 4 argenti e 10 bronzi, che si sono tradotti in 48 premi individuali previsti dal sistema di incentivi del Comitato olimpico nazionale. L'ammontare complessivo dei bonus maturati ha raggiunto 4 milioni e 920mila euro lordi. Come funziona il sistema dei premi. Il meccanismo di incentivazione prevede importi differenziati in base al metallo conquistato. Per ogni medaglia d'oro sono riconosciuti 180mila euro, per l'argento 90mila euro e per il bronzo 60mila euro. Una caratteristica rilevante riguarda le gare a squadre: il premio viene corrisposto integralmente a ciascun atleta che ha contribuito al risultato.