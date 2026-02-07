Milano Cortina 2026 ecco quanto valgono le medaglie olimpiche per gli azzurri

Milano si prepara a vivere un’altra grande prova olimpica nel 2026, e gli atleti italiani già si chiedono quanto valgano davvero le medaglie che sperano di conquistare. Il Coni ha spiegato le cifre in palio, con premi in denaro che variano a seconda delle medaglie vinte, e ha chiarito anche le nuove regole fiscali da seguire. Gli atleti ora sanno cosa aspettarsi, tra simboli e soldi, mentre le competizioni si avvicinano.

Dal valore simbolico delle medaglie ai premi in denaro del Coni: cifre, regole e novità fiscali per gli atleti italiani che saliranno sul podio.

