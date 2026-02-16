Milano-Cortina 2026 lunedì cruciale | gli azzurri in pista e le medaglie in palio
Lunedì sarà una giornata decisiva per l’Italia a Milano-Cortina 2026, con gli atleti italiani pronti a scendere in pista e puntare a conquistare medaglie. La squadra azzurra si prepara a sfidarsi nelle diverse discipline, sperando di portare a casa risultati importanti. I primi appuntamenti vedranno gli sportivi italiani impegnati in gare che potrebbero segnare la svolta della loro partecipazione.
Si annuncia un’altra giornata intensa per l’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Oggi, lunedì 16 febbraio prosegue il programma con finali, qualificazioni e gare che possono regalare sorprese e, perché no, nuovi successi agli azzurri, dopo giorni di spettacolo che hanno già portato medaglie e record nel medagliere olimpico. Azzurri in gara e orari chiave La giornata olimpica parte già al mattino con gli impegni degli italiani in varie discipline dalle 10.00: si apre con la prima manche del bob a due maschile e quella dello slalom speciale maschile di sci alpino, due prove che possono già mettere in mostra ritmo e carattere degli atleti azzurri. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Milano Cortina 2026, ecco quanto valgono le medaglie olimpiche per gli azzurri
Milano si prepara a vivere un’altra grande prova olimpica nel 2026, e gli atleti italiani già si chiedono quanto valgano davvero le medaglie che sperano di conquistare.
Milano-Cortina, gli azzurri in gara oggi: le medaglie del 12 febbraio
Questa mattina, gli atleti italiani sono scesi in pista con l’obiettivo di portare a casa medaglie.
Milano-Cortina, slittino: ancora oro per l'Italia con il doppio maschile Rieder-Kainzwaldner
