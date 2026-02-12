Milano-Cortina gli azzurri in gara oggi | le medaglie del 12 febbraio

Questa mattina, gli atleti italiani sono scesi in pista con l’obiettivo di portare a casa medaglie. Le gare di ieri hanno regalato qualche soddisfazione, e oggi si aspettano altre sfide importanti. Gli azzurri sono pronti a dare il massimo, sperando di aumentare il bottino di medaglie per l’Italia.

L'Italia riparte da un mercoledì da incorniciare e da un giovedì che promette di essere altrettanto denso di emozioni alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Ieri, gli azzurri hanno vissuto una giornata a due facce: trionfo totale nello slittino sulla pista "Eugenio Monti" di Cortina, con il doppio oro firmato prima da Andrea Voetter e Marion Oberhofer nel doppio femminile e poi da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner nel doppio maschile. Male invece il SuperG maschile (Giovanni Franzoni sesto, Dominik Paris subito fuori) e il biathlon 15 km donne (Dorothea Wierer quinta). Oggi, il programma azzurro offre diverse occasioni di medaglia dalla mattina alla sera, con riflettori puntati soprattutto su sci alpino e short track.

