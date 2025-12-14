Milan Pellegatti lancia l’appello | L’organico è ridotto Comprate e aiutate Allegri!

Carlo Pellegatti, noto giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha lanciato un appello tramite Instagram alla dirigenza rossonera. In vista della sfida contro il Sassuolo, Pellegatti ha evidenziato le difficoltà dell'organico e invitato a sostenere la squadra, sottolineando l'importanza di acquistare nuovi giocatori per supportare Allegri e migliorare le prestazioni del Milan.

