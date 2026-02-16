Milan filtra malumore per la gestione arbitrale di Inter-Juventus ma non solo Il punto

Il Milan si mostra insoddisfatto dopo la partita di sabato sera a San Siro, dove il 'Corriere dello Sport' segnala un malumore diffuso legato alle decisioni arbitrali. La squadra rossonera si è lamentata in particolare per l'espulsione di Pierre Kalulu, ex giocatore del club, mentre Alessandro Bastoni dell’Inter è rimasto in campo. La tensione tra i tifosi e i dirigenti cresce a causa di alcune scelte che sembrano aver influenzato il risultato.

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il clamoroso strascico polemico di Inter-Juventus, partita vinta dai nerazzurri per 3-2 al 90' ma evidentemente falsata dall'espulsione, per doppia ammonizione inesistente, dell'ex rossonero Pierre Kalulu (oggi alla Juve) anziché dell'interista Alessandro Bastoni per simulazione, ha - seppur indirettamente - coinvolto anche il Milan. Il quale, sabato sera, era logicamente spettatore molto interessato di quanto accadeva a 'San Siro'. Forte dei tre punti conquistati a Pisa, infatti, il Milan avrebbe sia potuto guadagnare punti sulla Juventus, rivale per la qualificazione in Champions League sia accorciare sull'Inter capolista, per coltivare ancora speranze di Scudetto.