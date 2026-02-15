Rocchi sull' errore arbitrale in Inter-Juve | La Penna mortificato ma non è stato il solo
L’arbitro Penna ha commesso un errore durante Inter-Juventus, causando polemiche tra tifosi e analisti. La decisione ha influito sull’andamento della partita, alimentando discussioni sulla correttezza delle valutazioni arbitrali. Questa vicenda si aggiunge a una serie di errori che spesso dividono gli appassionati e i commentatori, creando dubbi sulla trasparenza delle valutazioni in campo.
Nel panorama del calcio italiano, la gestione arbitrale resta elemento chiave per leggere l’esito delle partite e la percezione del pubblico sugli episodi controversi. Un episodio tra Inter e Juventus ha richiamato l’attenzione sulle dinamiche legate al VAR e alla percezione di simulazioni in campo, offrendo una visione ufficiale sull’andamento dell’arbitraggio. L’intervento pubblico del designatore degli arbitri ha messo in luce aspetti tecnici e di interpretazione che influenzano le decisioni in match di alto profilo, senza esporre giudizi personali sull’esito della gara. Un commento rilasciato all’agenzia ANSA dal responsabile degli arbitri ha riconosciuto l’errore commesso dal direttore di gara, Federico La Penna, nell’espellere Pierre Kalulu, evidenziando anche l’impossibilità di intervenire in modo corretto tramite il VAR. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Rocchi rompe il silenzio dopo Inter Juve: «Dispiaciuti per l’episodio, chiaro errore di La Penna. Lui è mortificato ma non è il solo ad aver sbagliato!»
Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha deciso di parlare dopo il match Inter-Juventus, dove un errore di La Penna ha influenzato l’esito della partita.
Rocchi all’ANSA dopo Inter Juve: «Siamo dispiaciuti, La Penna è mortificato ma non è l’unico colpevole. I calciatori tentano di fregarci»
Rocchi, responsabile degli arbitri, ha parlato all’ANSA dopo la partita Inter-Juventus, accusando i calciatori di aver tentato di ingannarli e spiegando che La Penna si sente mortificato per l’errore.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Chiellini e Comolli furiosi per l'espulsione di Kalulu: Dov’era Rocchi? Ora bisogna cambiare; La zona grigia del Var e Rocchi: Juve, sei in testa alla classifica... dei torti; Chiellini e Comolli dopo Inter-Juve: Una vera ingiustizia, arbitri inadeguati; Atalanta-Juventus, moviola: Cesari stronca arbitro e Var, errori da anti-calcio.
Rocchi: L'errore di La Penna è chiaro. Poi condanna Bastoni: Simulazione. Tutti provano a fregarciAll'indomani di Inter-Juventus, anche il designatore arbitrale Gianluca Rocchi interviene sull'episodio che ha cambiato la partita: l'espulsione di Kalulu per doppia ammonizione dopo il contatto davve ... msn.com
Rocchi prende posizione sul rosso a Kalulu e dà una stoccata a Bastoni: Decisione sbagliata ma cercano tutti di fregarci...L'analisi del designatore arbitrale sul discusso episodio nel derby d'Italia: Siamo molto dispiaciuti, La Penna è mortificato. Non abbiamo potuto usare il Var ... corrieredellosport.it
MAXI SQUALIFICA A BASTONI BUFERA INTER-JUVE: ULTIM'ORA SHOCK facebook
Pagelle Inter-Juve: Zielinski fa esplodere San Siro (7), Bastoni non è l'emblema della sportività (4). Locatelli alla Pirlo x.com